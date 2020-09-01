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Formula 1 İstanbul yarışı seyircili olacak!

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışı seyircili olacak" dedi.
Formula 1 İstanbul yarışı seyircili olacak!

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarının seyircili olacağını duyurdu.

Vural Ak, "Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak." dedi.

Vural Ak ayrıca, "Türkiye'den önceki Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı." ifadelerinde bulundu.

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