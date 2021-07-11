Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu

Yarın saat 12.30'da satışa çıkacak biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 1 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.

Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak. Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları Platinum (Ana tribün) 3.300 4.125 Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 3.250 Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı) Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875 Gold Açık 2.000 2.500 Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875 Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125 Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565 Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750 Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875 Silver 9 (11. viraj) 950 1190 General Admission (Açık alan) 300 375