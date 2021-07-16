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Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.
Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışta, ilk kez sprint tur uygulamasına yer verilecek.

Buna göre sıralama turları bugün TSİ 20.00'de, sprint turları yarın TSİ 18.30'da, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin oy birliğiyle aldığı kararla bu sezon sprint turlarına üç yarışta yer verileceği açıklanmıştı. Bu yarışların ilki Büyük Britanya Grand Prix'si olacak.

Bugün yapılacak sıralama turları, yarınki sprint turlarının grid dizilişini belirleyecek. Sprint turlarındaki dereceler ise pilotların pazar günü yarışa hangi sırada başlayacağını belirleyecek.

Sprint yarışlarında pit-stop zorunlu olmayacak ve ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 182 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 150

3. Sergio Perez (Meksika): 104

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

- Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 286

2. Mercedes: 242

3. McLaren: 141

4. Ferrari: 122

5. AlphaTauri: 48

Kaynak: Haber Kaynağı
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