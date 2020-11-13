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Formula 1'de heyecan DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.
Formula 1'de heyecan DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

Takımlarda Mercedes şampiyon
Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 479 puan

2. Red Bull: 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

En tecrübeli Raikkonen, en çok kazanan Hamilton
Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor.

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Lewis Hamilton bulunuyor. Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan İstanbul'da mücadele edecek pilotlardan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Yedinci şampiyonluğunu hedefleyen Hamilton'ın yanı sıra Vettel 4, Raikkonen ise bir kez şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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