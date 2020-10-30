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Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.
Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 13. etabı, İtalya'daki 4 bin 909 metrelik Imola Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 8, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya'daki 13. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 80

5. Charles Leclerc (Monaco): 75

Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 435

2. Red Bull: 226

3. Racing Point: 126

4. McLaren: 124

5. Renault: 120

Kaynak: Haber Kaynağı
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