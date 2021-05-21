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Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek.
Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

Kaynak: Haber Kaynağı
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