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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan yarın başlayacak.
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yarın başlayacak

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabının birinci antrenman turları, yarın saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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