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Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı. 
Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandı

Olay, geçen 12 Ağustos'ta Orhangazi ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Sezai Katmer'den haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine Katmer için polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. En son 12 Mayıs'ta görüldüğüne dair ihbar alan polis ekipleri, araştırma sırasında ailenin de ifadesine başvurdu. Aile fertlerinin ifadesi doğrultusunda polis, aramalarında 'cinayet şüphesi'ne yoğunlaştı.

FOSEPTİKTE CESET BULUNDU

Polisin 3 aylık arama çalışması sürerken, Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte de inceleme yapıldı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran ekipler, ceset bulunduğunu fark etti.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Cumhuriyet Savıcısı olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri de sevk edildi. Foseptiğin dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca, AFAD ekiplerine haber verildi. İş makineleriyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışmayla cesede ulaşıldı. Kuyudaki suyun da tahliye edilmesinin ardından ceset çıkarıldı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESET, KATMER'E AİT ÇIKTI

Yapılan incelemede ellerinden ve ayaklarından bağlanmış haldeki cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi. Katmer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KATİL ZANLISI 5 GÜNLÜK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan ve Mart ayında cezaevinden çıkan Sezai Katmer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı titizlikle inceledi. Katmer’in telefon kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, Erkan K.'nın cinayetle ilgisi olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin 5 günlük teknik ve fiziki takibi sonucu Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi’nde yakalanan Erkan K. gözaltına alındı. Orhangazi ilçesinde 2000 yılında kayınpederini silahla vurarak öldüren ve aynı olayda eski eşini de yaralayarak eşinin sakat kalmasına neden olan Erkan K.’nın cezaevinden geçtiğimiz yıl çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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