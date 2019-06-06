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Fotoğraf çekilmek isterken canından oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek şelaledeki kayalıklardan düşen Furkan Arslan (15), hayatını kaybetti.
Fotoğraf çekilmek isterken canından oldu

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte pikniğe giden Furkan Arslan, fotoğraf çekilmek için çıktığı 5 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne ve babası Furkan'ı kurtarmak için suya girdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Arslan'ın ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, deniz polisinin de yardımıyla gölette bulunan Furkan Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Arslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma, olay yerinde bulunan anne ve babanın ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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