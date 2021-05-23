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Fotoğraf çekmek için marketteki mumu yaktı, söndürmeyince yangın çıktı

Fotoğraf çekmek için marketteki mumu yaktı, söndürmeyince yangın çıktı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki AVM'de bulunan markette 10 gün önce çıkan yangın, itfaye tarafından söndürüldü.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan markette, 13 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden AVM’nin güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. İhbar üzerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, saat 16.30 sıralarında yangının çıktığı kozmetik bölümünde bir kızın dolaştığını fark etti. Bu durum üzerine yoğunlaşan ekipler, kızın reyondaki mumu yakıp, fotoğraf çektiğini ancak mumu söndürmeden marketten ayrıldığını tespit etti. Polis, AVM'nin diğer güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin İ.S. olduğunu belirledi.

Şüphelinin belirlenen adresindeki evine giden polis, İ.S.'yi ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Burada ifade veren İ.S., mumu fotoğraf çekmek için yaktığını, söndürmeyi unuttuğunu ve yangın çıkarma kastının olmadığını belirtti.  İ.S., yaşının küçük olması ve herhangi bir kundaklama kastının olmadığının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca İ.S.'nin marketteki mumu yaktığı ve yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, İ.S.’nin bir süre reyonda gezdiği, mumu yaktığı, fotoğraf çektiği, daha sonra mum yanarken reyondan ayrıldığı ve yangının çıktığı anlar yer alıyor.

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