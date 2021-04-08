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Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerine alındı. Eleme maçlarının 24-28 Mayıs tarihlerinde oynanacağı bilgisi verildi.

Turnuvanın, ülke çapında üçüncü kez uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Geleneksel olarak mayıs ayının son haftası başlayan Roland Garros, 2020'de de salgın yüzünden 4 ay ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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