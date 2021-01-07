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Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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