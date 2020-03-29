Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak

Salgının başlangıç noktası olan Çin, koronavirüs ile mücadele eden ülkelere maske satmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Çin'den koronavirüs teşhisi konulan hastalara müdahale eden sağlık çalışanları için 1 milyar adet yüz maskesi sipariş ettiğini açıkladı.

3 HAFTALIK MASKELERİ KALDI

Fransız bakan, ayrıca ülkenin haftalık olarak 40 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Veran, mevcut ekipman ve materyallerin ülkedeki sağlık personellerine 3 hafta yetebileceğini kaydetti.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 134'e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise yaklaşık 33 bine ulaştı.

ÇİN'İN MASKE SATTIĞI ÜLKELER

Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya, İtalya, Çekya ve Almanya gibi ülkeler de tanı kiti ve maske sorununu Çin'den aldıkları ürünlerle karşılamaya çalışıyor.

Virüsün yayılmasına neden olan ülke, tıbbi malzemelerin siparişine yetişemez hale geldi.

VİRÜSÜ YAYDILAR ŞİMDİ DE TİCARET BAŞLADI

Koronavirüsün ilk olarak görüldüğü ülke olan Çin, maske üretimi konusunda hızlandı.

İlk günlerde kendi vatandaşlarına bile maske yetiştirmekte zorlanan Çin, artık dünyada birçok ülkeye maske satar oldu.

Maske ve test kiti satışından büyük paralar kazanmaya başlayan Çinliler, insanların akıllarında farklı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.