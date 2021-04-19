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Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP); İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı.
Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı

LFP'den yapılan açıklamada, "Bir oligarşinin egemenlik hayalleri, Avrupa sisteminin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa sistemi, futbolun bu kıtada görülmemiş şekilde gelişmesine izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, FFF ve LFP'nin UEFA'nın yanında yer alarak Avrupa futbolunun tüm piramidini tehdit eden Süper Lig girişimine karşı olduğu belirtildi.

Süper Lig girişiminin hayata geçmesi durumunda liyakate dayalı sisteme son vereceğinin ifade edildiği açıklamada, yerel şampiyonaların futbolun gelişmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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