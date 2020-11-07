  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İslamın hoşgörü dini olduğunu ancak aşırılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı: İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerefuddin, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Fransız mevkidaşı Darmanin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Darmanin, "İslam hoşgörü dinidir ancak aşırılıkla mücadele edilmelidir." dedi.

Darmanin, terörle mücadele ve Akdeniz kıyılarında yasa dışı göçü engellemek için Tunus ile iş birliği yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Şerefuddin de Tunus ve Fransa'nın, Akdeniz'de tehlike ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Dini ve cinsiyeti olmayan" terörizmle mücadeleye önem verilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Şerefuddin, İslam'ın, çeşitli halklarla ılımlı ve barışçıl bir şekilde yaşamaya çağıran bir din olduğunu kaydetti.

Düzensiz göç konusuna da değinen Şerefuddin, Tunusluların yasalara göre ülkelerinde hoş karşılanmaya devam edileceğini belirterek, "Biz her zaman herhangi bir Tunusluyu ülkeye kabul etmeye hazırız ve bu, Tunusluların onurunu koruyacak koşullarla gerçekleşir." dedi.

Şerefuddin, (Fransa'dan) sınır dışı edilen her Tunuslunun sınır dışı edilmeden önce tüm itiraz yöntemlerinin yerine getirilmesi dahil tüm haklarını kullanabilmesine olanak sağlanmasını ve haklarının muhafaza edilmesini talep etti.

"Terör olgusu gerçek nedenleri ele alınarak ortadan kaldırılmalı"
Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör olgusunun gerçek nedenleri ele alınarak ortadan kaldırılması ve düzensiz göçe son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin terörden uzak olmadığını, son yıllarda Tunusluların ve yabancıların hedef alındığı terör eylemlerine tanık olduğunu belirtti.

Bakan Darmanin de ülkesinin dinlerle değil, aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadele ettiğini savundu.

Özellikle terörle mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinden övgüyle söz eden Darmanin, bu iş birliğinin ikili ve çok taraflı düzeylerde yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
  • Demokrat başkan adayı Joe Biden: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
  • Nijerya'daki 'gizemli hastalık'tan ölümlerin nedeni sarı humma07 Kasım 2020 Cumartesi 10:22
  • ABD Senatosunda hangi tarafın çoğunlukta olacağı ocak ayına kadar bilinmeyecek07 Kasım 2020 Cumartesi 10:21
  • Ev çöpleri 2022'de Japonya Havayollarının yakıtı oluyor07 Kasım 2020 Cumartesi 10:21
  • Filistin: Yeni ABD yönetimine tavrımız Filistin davasına karşı duruşuna bağlı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:20
  • Trump: Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:20
  • ABD'deki 3 Kasım seçimlerine giren 110 Müslüman adaydan 64'ü başarıyla çıktı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti