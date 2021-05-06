  • BIST 1.427
  • Altın 478,364
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,9909
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası krizi

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.
Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası krizi

İngiliz hükümeti, AB'den çıkışı olarak bilienen Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması sonrası ilk krizi Fransa ile yaşıyor. İngiltere'nin, Fransa’nın 22 kilometre dışında yer alan Jersey Adası'na  avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle tansiyon yükseldi. Emannuel Macron yönetimindeki Fransa, Londra hükümetinin talebine tepki gösterdi. 

Fransız balıkçılar ise adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümetinin Jersey’e 2 donanma gemisi göndermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgeye askeri tekne göndereceğini duyurdu. Gemilerin bugün Jersey'e varması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:41
  • Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
  • Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza06 Mayıs 2021 Perşembe 12:50
  • Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü06 Mayıs 2021 Perşembe 12:48
  • Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu06 Mayıs 2021 Perşembe 12:47
  • Gaybubet evlerindekilere 'maaş' dağıtan FETÖ'cü yakalandı: çıplak ayaklarla kaçmaya çalışması kamerada 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:46
  • Karganın balkondaki yumurtayı alma anı görüntülendi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
  • Vaka sayılarında zirveyi gören Samsun, Kovid-19 aşısı ve tedbirlerle 42'nci sıraya geriledi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:44
  • AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız06 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
  • Türkiye'de nisan ayında yağışlar yüzde 48 azaldı06 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti