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Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanları, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini talep etti.
Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanları, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile toplantı gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Bakanlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, transatlantik ortaklığının, özellikle güvenlik, iklim, ekonomi ve sağlık açısından dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olduğu belirtildi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının önemine işaret edilen açıklamada, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) sonuçlarının çok taraflı diploması için çok büyük başarı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ABD'nin İran ile yeniden diplomasiye dönme niyetinde olmasından memnuniyet duyduğu kaydedildi.

İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, "Blinken, (ABD) Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'a özellikle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişleriyle ilgili ek tedbirler almama çağrısında bulunuldu.

UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini denetlemesinin kısıtlanmasının tehlikeli olacağı ifade edilen açıklamada, İran bu ciddi önlemin sonuçlarını düşünmeye çağrıldı.

Açıklamada, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden ve metal uranyum üretmek için çalışmalara başlamasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'nin JCPOA'yı güçlendirme konusunda kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, bölgedeki ülkeler ve uluslararası toplumla iş birliği içinde İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili güvenlik endişelerine cevap verileceği aktarıldı.

Açıklamada, İran'a keyfi sebeplerle tutuklu bulunan vatandaşlarını serbest bırakma çağrısında da bulunuldu.

İran'da insan haklarının ciddi ve devamlı şekilde ihlal edilmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, bakanların ayrıca Körfez bölgesindeki gerginliğin azaltılmasına yönelik ortak kararlılıklarını ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Yemen'deki savaşa acil şekilde son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Erbil'e 15 Şubat'ta düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dilendi, Irak halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de oluşturduğu tehditle mücadeleye yönelik temel çabaları sürdürme konusunda kararlı olunduğu belirtildi.

"Çin'in neden olduğu küresel zorlukların" ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin tutuklaması kınandı. Açıklamada, olağanüstü hale son verilmesi, seçilmiş hükümetin ülkede yeniden kontrolü ele almasının sağlanması, haksız şekilde tutuklanan kişilerin serbest bırakılması, insan hakları ile devlet hukukuna saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

NATO'nun güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uluslararası iş birliğinin önemine değinildi.

Açıklamada, iklim konusunda hızlı şekilde çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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