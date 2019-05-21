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Fransa, Türkiye maçı öncesi aday kadroyu açıkladı

Euro 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.
Fransa, Türkiye maçı öncesi aday kadroyu açıkladı

Euro 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı. Kadroda birbirinden önemli dünya yıldızları yer aldı.

Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının biletlerinin tükendiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür etti.

Türkiye-Fransa maçı, 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İşte aday kadro:

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