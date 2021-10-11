  • BIST 1.412,440
  • Altın 504,35
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3150
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.
Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.

Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası09 Ekim 2021 Cumartesi 15:00
  • Ömer NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı09 Ekim 2021 Cumartesi 13:15
  • FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev09 Ekim 2021 Cumartesi 09:40
  • Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya09 Ekim 2021 Cumartesi 09:40
  • 'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:39
  • A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz dönemine puan kaybıyla başladı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:38
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Oyuncularım iyi mücadele etti09 Ekim 2021 Cumartesi 09:33
  • A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında08 Ekim 2021 Cuma 14:13
  • PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza08 Ekim 2021 Cuma 09:36
  • Newcastle United’ın Suudi konsorsiyuma satışına onay verildi08 Ekim 2021 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti