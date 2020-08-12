Fransa ve İsrail Doğu Akdeniz'de uçak kaldırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan askeri anlaşmanın ardından Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan alarma geçti. Rum Kesimi'ndeki Andreas Papandreou hava üssüne inen iki Fransız savaş uçağı dün akşamüzeri Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikata katıldı. Rumların iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçakları daha sonra üsse geri döndü.

Rafale tipi iki savaş uçağına, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı da eşlik etti. Fransız savaş uçaklarının gerektiği zaman Güney Kıbrıs'a konuşlanacağı ve bölgedeki Fransız gemilere destek sağlayacağı belirtildi. Fransız savaş uçaklarının bugün Güney Kıbrıs'tan ayrılacağı ifade edildi.

İSRAİL DE GÜNEY KIBRIS'TA

Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği bir dönemde; İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum Ordusu ile tatbikatlar yapan helikopterler, akşamüzeri ülkeden ayrıldı.

KKTC'DEN PARİS'E TEPKİ

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransa'ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa2nın bu adımı Ada'daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.