Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Saldırı, Fransa’nın Nice kentindeki Notre-Dame kilisesinde meydana geldi. Saldırı sonucunda 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırganın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.
MACRON, KİLİSEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da saldırının gerçekleştiği kiliseye gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Macron, Sentinelle operasyonunda görev yapan askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını, ibadethaneler ile okullarda güvenliğin artırılacağını ifade etti.
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