Fransa'da İslamofobiye karşı yürüyüş

Paris'te düzenlenen İslamofobiye karşı yürüyüş etkinliğine binlerce insan katıldı.

Farklı görüşlerden, farklı siyasi partilerden binlerce kişi, Paris'teki Gard du Nord'da toplandı.

İslamofobi yürüyüşüne, politikacılardan sanatçılara on binlerce insan katıldı.

''SORUN ÇIKARAN MÜSLÜMANLAR DEĞİL''

Ellerindeki dövizlerle ve pankartlarla yürüyüşe geçen kalabalık, yürüyüş esnasında "Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslamofobikler", "İslamofobi'ye hayır" gibi sloganlar attı. Yürüyüş, Fransa'da son zamanlarda yaşanan Bayonne cami saldırısı ve başörtüsü tartışmalarının ardından düzenlendi.