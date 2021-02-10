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Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 439, son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 288 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 18 bin 870 artışla 3 milyon 360 bin 235'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 439, son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 288 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı, hastanelerde 56 bin 476 ve bakımevlerinde 23 bin 671 olmak üzere 80 bin 147'ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 342'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 677 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1724 artışla 235 bin 717'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 986 bin 617'ye yükseldi, bunlardan 366 bin 733'üne ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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