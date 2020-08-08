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Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı

Fransa’da bir çamaşırhaneye giren dört kişilik çete, kendilerine maske takmalarını söyleyen çamaşırhane sahibi Augustin M’i (44) beyzbol sopasıyla dövdü.
Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine çete dayağı

Saldırı, başkent Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana geldi. Augustin M içeri giren bir kişiye maske takması konusunda uyarı yapınca, sözlü tartışma çıktı. Sözlü bir tartışmadan sonra sinirlenen kişi, dışarı çıkıp üç arkadaşını da çağırdı. Ellerinde beyzbol sopasıyla Augustin M’e saldıran çete, zavallı adamı hastanelik etti.

Augustin M, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çete üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

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