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Fransa'da nisan ayından bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısı kaydedildi!

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 111 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 259 bin 698'e ulaştı. Fransa'da bugün nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Fransa'da nisan ayından bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısı kaydedildi!

Avrupa'da korona virüs salgınının etkisini arttırması ile ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 259 bin 698'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatteki can kaybını paylaşmazken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 30 bin 576 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da bugün tespit edilen vaka sayısı Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olurken, 30 Mart'ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu.

Öte yandan başkent Paris'te yarından itibaren kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu başlıyor.

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