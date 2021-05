Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Türk futbolcular, milli takım kampı için Antalya'ya geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Antalya'ya geldi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'in üç Türk oyuncusu İstanbul'dan Antalya Havalimanı'na gece ulaştı.

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Lille'de elde ettikleri şampiyonluk için çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Mutluyuz, gururluyuz ama artık yavaş yavaş kutlamalar da bitti. Bu şampiyonluğun, başarının hiçbir şeyin önüne geçmesini istemiyoruz. Bu bizim işimizdi, bunu yaptık Allah'a şükür ama şimdi daha önemli bir işimiz var. Milli takımın önüne hiçbir şey geçemez. Bu başarının da her röportajda, hem arkadaşlarımıza, hem hocalarımıza hem de bize sorulmasını istemiyoruz. Bir kere konuşalım ve bitirelim istiyoruz. Çünkü hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Çok mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz, en önemlisi sağlıklıyız. Böyle milli takım kampına katılacağız."

Yusuf Yazıcı: "Unutulmayacak, çok özel anlar yaşadık"

Yusuf Yazıcı da şampiyon olarak çok özel anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Masal gibi aslında ve bu masalın çok önemli kahramanlarından üçünün Türk olması bizi daha da mutlu etti. Çok eğlendik, sesimden de anlıyorsunuzdur, kısıldı. Unutulmayacak, çok özel anlar yaşadık. Şehri fotoğraflarda görmüşsünüzdür, Türkiye'den hiçbir farkı yoktu. Türk bayrakları olan çok insan vardı, o bayrağı görmek bizi daha da mutlu etti.

Burak Ağabey'in söylediği gibi, eğlendik, işin o kısmı orada kaldı. Şimdi odaklanacağımız tek şey Avrupa Şampiyonası. Orada bir tarih yazdık, şimdi asıl burada daha iyi bir fırsatımız var. Çok daha güzel bir hikaye yazabiliriz. Şimdi ona odaklanmamız gerekiyor. Türk Milli Takımı ve Türk halkını mahcup etmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Zeki Çelik: "Paris'in önüne geçmek gerçekten müthiş bir duygu"

Milli futbolcu Zeki Çelik de kazandıkları şampiyonluğun gururunu yaşadıklarını aktararak şunları söyledi:

"İlk defa böyle bir şey yaşadım. Orada iki saat boyunca çok eğlendik. Hayatım boyunca unutamayacağım anılar bunlar. Binlerce fotoğraf, video her şeyi aldık. Çok güzel bir gün yaşadık, keşke daha uzun olsaydı. Şu an milli takıma geldik, görevimiz var, inşallah en iyi şekilde görevimizi yapacağız. Paris orada çok büyük bir takım ve maddi anlamda da istediği futbolcuyu alabiliyor. Sezon başında Burak Ağabey bana, 'Paris olmazsa kim olur?' diye sormuştu, 'Her türlü biz oluruz.' demiştim. Paris'in önüne geçmek gerçekten müthiş bir duygu. Bunu da takımca hissettik. Çok mutluyum."

Bu andan itibaren tamamen milli takıma odaklandıklarının altını çizen Zeki, "Önümüzde güzel bir kamp süreci olacak. Yarınki (bugün) idmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İlk maç İtalya ile iyi bir rakip. O maçtan iyi bir skorla ayrılıp, turnuvaya iyi bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Milli takımda arkadaşlarımla zaman geçirmeyi ve antrenman yapmayı çok seviyorum. Yarınki idmanı da sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.