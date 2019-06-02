  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 26 °C
»

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 29. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 29. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 29. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te Denfert-Rochereau Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse kentindeki eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde düzenlenen gösterilere bin 500'ü Paris'te olmak üzere 9 bin 500 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Eylemciler, katılım az olsa da gösterilere devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari Çukurca'da 2 asker şehit oldu02 Haziran 2019 Pazar 09:57
  • Türkiye ve dünya gündemi - 2 Haziran 201902 Haziran 2019 Pazar 09:55
  • 'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'01 Haziran 2019 Cumartesi 19:22
  • THY'den yolcularına önemli uyarı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
  • Pençe Harekâtına hava desteği01 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
  • THY, bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
  • Sahil Güvenlik operasyon düzenledi01 Haziran 2019 Cumartesi 12:51
  • Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralılar var01 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
  • Ağrı'da patlama: Ölü ve yaralılar var01 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
  • Aras Kargo'yu ipten alan karar01 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti