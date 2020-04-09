Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz olarak uzatıldı

Macron, ülkede 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını duyurdu.

Samsun'da, 3 yıldır Bafra Cezaevi'nde bulunan 70 yaşında ve şeker hastası olan hükümlü Mehmet Yeter'in 16 Mart’ta iddialara göre sağlık sorunları nedeniyle 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Sözcü'nün haberine göre tedavi altına alınan Yeter’in bir hafta sonra sol bacağı kesildi. 26 Mart tarihinde hastaneden taburcu edilen Mehmet Yeter, tekrar cezaevine gönderildi. Kısa süre sonra bi kez daha fenalaşan Yeter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜ BAŞKA MAHKUMDAN ÖĞRENDİ

Babasının hayatını kabettiğini bir mahkum yakınından öğrendiğini dile getiren Ferhat Yeter, Cumhuriyet savcısının mezarlık müdürlüğüne gönderdiği belgeyi ve defin belgesini de yayımlayarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Babam 4 gün önce Samsun ceza evinde vefat etti. Tarafıma kurum tarafından bu konuyla ilgili hala bir bilgilendirme yapılmadı. Ceza evinden bir mahkum yakını bizi arayarak babamın vefat bilgisini verdi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞ

Önce kimseye haber vermeden ameliyat ile bacağı kesilmiş akabinde Covid-19 virüsünden vefat etmiş. Babamın vefat ettiği cezaevi Samsun Cezaevi’dir. Bacağı kesildikten sonra tekrar cezaevine götürülüyor ve orada enfeksiyon şüphesi görünüyor ve tekrar hastaneye götürülüyor.

Samsun cezaevinde Covid-19 olduğu böylelikle resmileşmiştir. Babamın ölümü hakkında ailece şüphelerimiz var. Cezaevi ve hastanenin çok büyük ihmalleri olduğu ortada. Bazı ihmaller cinayettir."

Ferhat Yeter’in paylaştığı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda ise, şu ifadeler yer aldı:

BELGEDE COVİD-19 YAZILI

Mehmet Yeter isimli hükümlü Covid-19 hastalığına bağlı nedenlerden dolayı vefat etmiştir. Kişinin ailesine ulaşılamamıştır. Şahsın bulaşıcı salgın hastalık sebebiyle vefat etmiş olması sebebiyle morg gibi ortak sağlık kullanım alanlarında uzun süre bekletilmesinin toplum sağlığının riske sokması ve bulaşıcı hastalık yayılma riskinin artması sebebiyle gerekli önlemler alınarak bekletilmeden talimatın tarafınıza ulaşmasıyla kişinin defin edilmesi rica olunur.

Mehmet Yeter'in cenazesi, savcılığın yazısının ardından Derecik mezarlığında toprağa verilirken kaldığı koğuşta karantina uygulandığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK'TAN YALANLAMA GELDİ

Bafra Cumhuriyet Basşvacılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada ‘Bafra Cezaevi’nde koronavirüs’ haberleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

Bafta T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mehmet Yeter’in daha önce yakalandığı şeker hastalığından dolayı ayağında gelişen kangren nedeniyle 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

"Tedavi sürecinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen hükümlüye iki defa uygulanan koronavirüs testi de negatif çıkmıştır. Bacağındaki kangrene bağlı olarak hayatını kaybeden hükümlünün vefatı, telefon ile ailesine bildirilmiştir."

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmış olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar denildi:

"Kurum çatısı altında koronavirüsle ilgili pozitif vaka bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 22 gündür devam eden ve 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macron uzmanlar ve toplum temsilcileri ile görüşüp pazartesi günü aldığı yeni kararları da açıklayacağını duyurdu.

İZİNLİ ÇIKIŞLAR KISITLANACAK

Macron ayrıca, perşembe günü itibari ile geçerli olacak izinli çıkışların kısıtlanacağını belirtti.

SPOR YAPMAK YASAKLANDI

Son günlerde spor yapma bahanesi ile çok fazla vatandaşların dışarı çıkması üzerine Macron, 10.00-19.00 saatleri arasında dışarıda spor yapmayı yasakladı.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 112 BİN 950'YE ULAŞTI

Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.