  • BIST 1.537
  • Altın 440,330
  • Dolar 7,3890
  • Euro 8,9750
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 21 bin 228 artışla 2 milyon 851 bin 670'e yükseldiği bildirildi.
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişi sayısı 2 milyon 851 bin 670'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 69 bin 313'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 228 artışla 2 milyon 851 bin 670'e yükseldi.

Hastanelerde, 2 bin 726'sı yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 17 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1130 artışla 206 bin 802'ye ulaştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Milletimize hayırlı uğurlu olsun14 Ocak 2021 Perşembe 21:05
  • Bakan Koca'dan aşı açıklaması14 Ocak 2021 Perşembe 13:47
  • Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı14 Ocak 2021 Perşembe 09:46
  • İstanbul'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı14 Ocak 2021 Perşembe 09:25
  • Danimarka, Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle ülkedeki tedbirlerin süresini uzattı14 Ocak 2021 Perşembe 09:07
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor14 Ocak 2021 Perşembe 09:05
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 278 bini geçti14 Ocak 2021 Perşembe 09:03
  • ABD'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı14 Ocak 2021 Perşembe 09:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ocak 2021 Perşembe 08:56
  • ABD'de ‘dünyanın en akıllı maskesi’ tanıtıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 18:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti