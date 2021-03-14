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Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 759 artışla 4 milyon 45 bin 319'a yükseldi.
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 315'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 759 artışla 4 milyon 45 bin 319'a yükseldi.

Hastanelerde, 4 bin 70'i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 671 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 937 artışla 272 bin 615'e ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 61 bin 738'e çıktı, bunlardan 2 milyon 236 bin 66'sına ikinci doz aşı vuruldu.

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 22 bin 434'e çıktı
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının, 22 bin 434'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre, son bir haftada kaydedilen vaka sayısı 19 bin 386 artarak 905 bin 481'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 851 bin 949'a yükseldi.

Son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 22 bin 434'e ulaştı.

Trudeau, "aşı pasaportu" fikrine sıcak bakıyor
G7 ülkeleri arasında görüşme maddesi haline gelen "aşı pasaportu" konusunda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da fikrini açıkladı.

Trudeau, aşı pasaportu uygulamasına ancak salgının sona ermesinden sonra sıcak bakabileceklerini, bu aşamada getirilecek aşı pasaportu zorunluluğunun bazı adaletsizliklere de neden olabileceğini söyledi.

Herkesi aşı olmaya teşvik ettiklerini ancak her ne sebeple olursa olsun aşı olamayan veya asla olmayacak kişilerin bulunacağını ifade eden Trudeau, aşı pasaportu uygulamasının bu insanları marjinalleştirebileceğini kaydetti.

Trudeau, "aşı sertifikaları fikri hakkaniyet meselelerini de beraberinde getiriyor. Bu uygulama, ayrımcılığa neden olabilir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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