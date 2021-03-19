  • BIST 1.551
  • Altın 410,973
  • Dolar 7,3413
  • Euro 8,7519
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı.
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 998 artışla 4 milyon 181 bin 607'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 389 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1270 artışla 278 bin 263'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 748 bin 698'e çıktı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'izine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı Valisi Ayaz: 2 ayda geldiğimiz yolu, 1 haftada geri gittik17 Mart 2021 Çarşamba 16:32
  • Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var17 Mart 2021 Çarşamba 16:32
  • Bilim Kurulu üyesi Akın: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir17 Mart 2021 Çarşamba 11:18
  • Ağrıya ve sızılara karşı kullanılan yakı bandı için doğru kullanım uyarısı17 Mart 2021 Çarşamba 09:44
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar17 Mart 2021 Çarşamba 09:07
  • 54 yaşındaki Prof. Dr. Ergenoğlu koronavirüsten öldü16 Mart 2021 Salı 14:25
  • Avrupa ülkeleri DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansının kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu16 Mart 2021 Salı 12:51
  • Vaka sayısı artan Iğdır'da, validen 'mezar ziyareti' uyarısı16 Mart 2021 Salı 11:48
  • Vakaların azaldığı Rize’de ‘rehavet’ uyarısı16 Mart 2021 Salı 11:47
  • Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı16 Mart 2021 Salı 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti