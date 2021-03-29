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Fransa'da son 24 saatte 37 bin 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 37 bin 14 yeni vaka belirlendi.
Fransa'da son 24 saatte 37 bin 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 94 bin 623'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 37 bin 14 artışla 4 milyon 545 bin 589'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 712 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1288 artışla 289 bin 752'ye ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 792 bin 945'e çıktı, bunlardan 2 milyon 674 bin 867'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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