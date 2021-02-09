  • BIST 1.535
  • Altın 419,308
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 317 artışla 3 milyon 341 bin 365'e yükseldi.
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 317 artışla 3 milyon 341 bin 365'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 423'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 363'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 37 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1016 artışla 233 bin 993'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 920 bin 64'e yükseldi.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kameraların karşısında Kovid-19 aşısı vuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdığı için eleştiriliyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:29
  • Güney Afrika Cumhuriyeti, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu08 Şubat 2021 Pazartesi 12:54
  • Kanada'nın 'fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından' faydalanması eleştiriliyor08 Şubat 2021 Pazartesi 10:14
  • 'Pandemi, dijital bağımlılığı artırdı'08 Şubat 2021 Pazartesi 09:56
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Şubat 2021 Pazartesi 09:02
  • Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar07 Şubat 2021 Pazar 16:12
  • Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 78 milyonu geçti07 Şubat 2021 Pazar 16:08
  • AB, Kovid-19 aşısında yeni mRNA teknolojisi yerine geleneksel yöntemlerle üretileni almak istemiş07 Şubat 2021 Pazar 15:14
  • Çin'de 15 Aralık'tan bu yana yaklaşık 32 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı07 Şubat 2021 Pazar 14:35
  • Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın dünyada kullanımı artıyor07 Şubat 2021 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti