Fransa'da tüm dünyayı umutlandıran gelişme!

674 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının hızla arttığı Fransa'da tüm dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı.

Fransız hükümeti tarafından yürütülen bir çalışmaya göre sıtma ilacı hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde etkili olduğu onaylandı.

International Journal of Antimicrobial Agents'ta yayımlanan çalışmaya göre, bu kombinasyonla yapılan tedavi, 36 Kovid-19 hastasında önemli ve umut verici sonuçlar verdi.

6 GÜNLÜK TEDAVİ İLE HEPSİ İYİLEŞTİ

Philippe Gautreta yönetiminde yürütülen çalışma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastaların tamamının test sonuçlarının negatif çıktığını ve 6 günlük tedaviyle virüsten iyileştiğini gösterdi.

Çalışma ekibi "Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250'şer gram olmak üzere azitromisin aldı" dedi.

600 MG HİDROKSİKLOROKİN İLE TEDAVİ ETTİ

Son zamanlarda kamuya açıklanan bir çalışmada Gautreta ve araştırmacılardan oluşan ekibi, martın başından ortasına dek 20 hastayı bir hastanede günlük 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti.

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AZİTROMİSİN VERİLDİ

Koronavirüs hastalarına, hastaların semptomlarına göre, HCQ ve bakterilerle savaşana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, göz ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi.

Kalan 16 hastaya kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra, hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastaların arasında Kovid-19 taşımaya devam eden vaka yüzdesi yüzde 5'ten daha azdı. Bu kombinasyonla yapılan tedavi, yalnızca klorokin alan hastalardan daha iyi sonuç veriyor.