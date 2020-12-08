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Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Sisi'nin kırmızı halılarda karşılanmasına tepki

Fransa'da FIDH yetkilisi Madelin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Paris ziyaretine ilişkin, "Bugün Mısır'da 60 binden fazla kişi görüşleri nedeniyle tutukluyken Fransa'nın bir diktatör için kırmızı halı sermesine hayret ediyoruz." dedi.
Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Sisi'nin kırmızı halılarda karşılanmasına tepki

Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun (FIDH) yetkilisi Antoine Madelin, yaptığı açıklamada, 'un geçen yılın başında Mısır'ı ziyaret ettiğinde Sisi'den insan haklarını korumasını istediği hatırlatıldı.

Ancak o dönemden bu yana Mısır'daki baskının arttığını ve ülke tarihinin en kötü seviyesine ulaştığını kaydeden Madelin, bu ülkede avukat, gazeteci ve insan hakları savunucuların yargılandığını ve baskıya maruz kaldığı belirtti.

Madelin, "Bugün Mısır'da 60 binden fazla kişi görüşleri nedeniyle tutukluyken Fransa'nın bir diktatör için kırmızı halı sermesine hayret ediyoruz." dedi.

Fransa'nın söylemden eyleme geçmesi için Mısır'a silah satışlarını durdurması gerektiğini vurgulayan Madelin, aksi takdirde bu ülkedeki baskıların suç ortağı olacağını ifade etti. Madelin, Mısır'da 3 insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "3 kişi serbest bırakıldı ama Mısır hala diktatör. Gelecek hafta başka kişiler tutuklanır." ifadesini kullandı.

Macron, Elysee Sarayı'nda Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları Ligi ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada Macron'dan, Sisi'ye, Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması için baskı yapması istenmişti.

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