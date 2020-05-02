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Fransa'da uygulanan OHAL 24 Temmuz'a kadar uzatıldı

Fransa'da koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle 24 Mart'ta çıkartılan OHAL, 2 ay daha uzatıldı. Ülkede OHAL tedbirleri 24 Temmuz'a kadar geçerli olacak.
Fransa'da uygulanan OHAL 24 Temmuz'a kadar uzatıldı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık alanındaki OHAL'in 24 Temmuz'a kadar uzatılması için hazırlanan yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda onaylandığını ifade eden Veran, yurt dışından ülkeye gelenlerin zorunlu olarak karantina altında tutulacağını belirtti.

MECLİS'TE OYLANACAK

Yasa tasarısının gelecek hafta Ulusal Meclis'te oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülkede salgınla daha etkili mücadele edebilmek için 24 Mart'ta 2 aylık süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAMA YETKİSİ VERİYOR

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 594'e, vaka sayısı ise 200 bin 137'ye yükselmişti.

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