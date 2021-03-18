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Fransa'daki STK'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Fransa'daki Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyinin (COJEP) Genel Sekreteri Celil Yılmaz, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Fransa'daki STK'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Merkezi Strazburg'da bulunan COJEP'in Genel Sekreteri Yılmaz, Diyarbakır annelerine bulunduğu destek ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır anneleriyle dayanışma gösterebilmekten ve toplumun terör örgütü YPG/PPK'ya karşı aktif olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, Diyarbakırlı annelerin, ebeveynlerin çocuklarını uzun yıllardır göremediklerini ve bu acının sorumlusunun YPG/PPK olduğunu söyledi. Yılmaz, "Avrupalı ​​ve uluslararası kuruluşların PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen, ne yazık ki ister siyasetçi ister Avrupa medyası ve özellikle Fransız olsun, YPG/PKK'lı teröristler çoğu zaman sözde insan hakları aktivisti veya Kürtlerin temsilcisi olarak tanımlanır." ifadesini kullandı.

PKK'nın terör örgütü olduğunu anlamak için Diyarbakır anneleri ve mağdur olan ailelerle konuşmanın yeterli olduğunu anlatan Yılmaz, "Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'yi haklı olarak kınayan ancak diğer yandan YPG/PKK'lı teröristleri meşrulaştırmaya, hatta yüceltmeye çalışan çok sayıda Avrupa medyasının bu çifte standardını ve ikili tutumunu kınıyoruz. Neden Avrupalı medyalar bu terör örgütünün Türkiye, Suriye ve Irak'ta sivillere karşı düzenlediği terör saldırıları ve cinayetleri haberleştirmiyor veya az haberleştiriyor." dedi.

Yılmaz, COJEP'in her fırsatta terör örgütlerinin ve özellikle YPG/PPK'nın suçlarını kınadığını belirterek "Çabalarımızı ikiye katlayarak Diyarbakır annelerinin sesini Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere mümkün olan her yerde duyurmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cenevre'de BM'de düzenlenen İnsan Hakları Konseyi'nde söz almaları için Diyarbakır annelerini davet edeceklerini kaydeden Yılmaz, BM'ye bağlı kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, medya kurumlarına ve Avrupalı kuruluşlara YPG/PKK'nın neden olduğu acıların farkında olmaları için rapor göndereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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