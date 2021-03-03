  • BIST 1.539
  • Altın 408,463
  • Dolar 7,3295
  • Euro 8,8573
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Fransa'dan Cezayir direnişinin sembol isimlerinden Bumincil'in Fransız ordusunca katledildiği itirafı

Fransa, Cezayir direnişinin sembol isimlerinden avukat Ali Bumincil'in 1957'deki Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi sırasında Fransız ordusu tarafından işkenceyle katledildiğini kabul etti.
Fransa'dan Cezayir direnişinin sembol isimlerinden Bumincil'in Fransız ordusunca katledildiği itirafı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı'na ilişkin tarihçi Benjamin Stora'nın 20 Ocak'ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak bu kararı aldığı belirtildi.

Macron'un dün Elysee Sarayı'nda görüştüğü Bumincil'in çocuklarına, babalarının "intihar ettiği" iddialarının aksine Fransız sömürge güçlerince öldürüldüğünü itiraf ettiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının bu itirafı Fransa adına yaptığını ilettiği bildirildi.

Açıklamada, kolonyal sisteme başkaldıran Buminci'nin işkenceci Fransız General Paul Aussaresses'in emriyle Fransız askerlerince alıkonulduktan sonra gizli bir yere götürüldüğü, burada kendisine işkence edildiği, ardından 23 Mart 1957'de katledildiği aktarıldı.

İki ülke arasında sömürge dosyası
Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1966 yılında sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketler hakkında inceleme başlattı03 Mart 2021 Çarşamba 09:50
  • Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı03 Mart 2021 Çarşamba 09:49
  • Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza03 Mart 2021 Çarşamba 09:48
  • Hatay'da 'pitbull' dehşeti03 Mart 2021 Çarşamba 09:48
  • Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın03 Mart 2021 Çarşamba 09:41
  • Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor03 Mart 2021 Çarşamba 09:28
  • Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı03 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Mart 2021 Çarşamba 09:24
  • Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı03 Mart 2021 Çarşamba 09:22
  • Rusya ABD'nin 'Navalnıy yaptırımları'na mütekabiliyet ilkesine göre cevap verecek03 Mart 2021 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti