  • BIST 86.778
  • Altın 316,574
  • Dolar 6,4223
  • Euro 7,0410
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

Bakan Soylu: İki yolcu karantinaya alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı. 

Adalet Bakanı Gül: Hukuk gerekenleri yapacaktır
Adalet Bakanı Gül de konuya ilişkin, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altun'dan 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması17 Mart 2020 Salı 17:57
  • Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili son dakika açıklama17 Mart 2020 Salı 17:56
  • Nüfus müdürlüklerinden koronavirüs kararı17 Mart 2020 Salı 17:07
  • Almanya ve Londra'da yaşayan Türkler, İstanbul'da17 Mart 2020 Salı 16:26
  • Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi17 Mart 2020 Salı 16:23
  • İdlib'deki saldırıların acısını gözünde taşıyacak17 Mart 2020 Salı 16:16
  • Fiyatlar düştü ama pazarlar boş kaldı17 Mart 2020 Salı 16:15
  • Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde17 Mart 2020 Salı 16:04
  • RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz17 Mart 2020 Salı 15:54
  • Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar17 Mart 2020 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti