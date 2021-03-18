Fransa'dan kritik Kovid-19 kararı: 30 gün eve kapanıyor

Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris ile birlikte toplam 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Bir yıldan biraz uzun bir süre önce Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını şu zamana denk Avrupa’da 900 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Avrupa ülkesi Fransa'da ise, vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris ile birlikte toplam 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.Fransa Başbakanı Castex, karantina bölgesinde sokağa çıkışların yerleşim yerlerinin 10 kilometrekarelik çevresiyle sınırlandırıldığını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 30 GÜN SÜRECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının artması nedeniyle yarından itibaren başkent Paris ile birlikte toplam 16 bölgede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Castex, tam sokağa çıkma yasağının 30 gün süreceğini kitapçılar da dahil olmak üzere okul ve büyük mağazaların açık kalacağını söyledi. Açıklamasında, Fransa'nın artık "üçüncü dalganın pençesinde" olduğunu kaydeden Castex,kararın vakaların artışında kaydedilen ivmeyle birlikte alındığına dikkat çekti.





FRANSA'DA SON DURUM





Ülkede, son 24 saatte 357 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 527’a yükseldi. Fransa genelinde 4 bin 219’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 314 kişi hastanelerde tedavisi sürüyor. Öte yandan, Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa'da 5 milyon 585 bin 237 kişi Kovid-19'a karşı aşılanrıken, iki doz aşı uygulanan kişi sayısının 2 milyon 349 bin 27 olduğu bildirildi.