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Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi

Fransa'nın uçak gemisi Charles De Gaulle'ün 50 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.
Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki 66 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 50'sinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların durumunun ağır olmadığı ifade edilerek gemideki 3 kişinin tedbir amacıyla Portekiz üzerinden Fransa'nın Toulon kentine gönderildiği belirtildi.

Bakanlıktan iki gün önce yapılan açıklamada, Atlantik'teki uçak gemisinin Kovid-19 şüphesiyle 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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