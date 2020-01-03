Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev

Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar, eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istemesi Fransa'yı kaosa sürükledi.

Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler, plana karşı çıkıyor. Bu nedenle 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durdu.

GREVLER REKOR KIRDI

Fransa’da yüz binlerce işçinin katıldığı genel grevde bugün itibarıyla 29 günün doldurulmasıyla, ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı belirtildi.

Grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilenirken, 1968 Mayıs’ında ülkede başlayan büyük ayaklanmadan bu yana demir yolları işçilerinin en uzun grevi olarak da tarihe geçti.

ULAŞIM FELÇ

Fransa'nın devlete ait demir yolu hizmetlerini işleten kurum olan SNCF, yüksek hızlı tren seferlerinin yarısının iptal olmasını, her dört şehirlerarası seferden de sadece birinin yapılmasını beklediklerini duyurdu. Paris metrosunun açık olması beklenirken, hizmetin büyük oranda sekteye uğrayacağı belirtildi.

Fransa’da yine emeklilik reformuna karşı 1995 yılında başlatılan genel grevde, ulaşım sistemi yaklaşık üç hafta boyunca felç olmuştu. Halkın büyük destek verdiği grev, hükümeti de geri adım atmak zorunda bırakmıştı.

MACRON'DAN "VAZGEÇEBİLİRİM" AÇIKLAMASI

Emmanuel Macron da yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söylemişti.