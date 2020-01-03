  • BIST 115.932
  • Altın 295,186
  • Dolar 5,9552
  • Euro 6,6511
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev

Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar, eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.
Fransa'nın tarihinde bir rekor: En uzun grev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istemesi Fransa'yı kaosa sürükledi.

Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler, plana karşı çıkıyor. Bu nedenle 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durdu.

GREVLER REKOR KIRDI

Fransa’da yüz binlerce işçinin katıldığı genel grevde bugün itibarıyla 29 günün doldurulmasıyla, ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı belirtildi.

Grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilenirken, 1968 Mayıs’ında ülkede başlayan büyük ayaklanmadan bu yana demir yolları işçilerinin en uzun grevi olarak da tarihe geçti.

ULAŞIM FELÇ

Fransa'nın devlete ait demir yolu hizmetlerini işleten kurum olan SNCF, yüksek hızlı tren seferlerinin yarısının iptal olmasını, her dört şehirlerarası seferden de sadece birinin yapılmasını beklediklerini duyurdu. Paris metrosunun açık olması beklenirken, hizmetin büyük oranda sekteye uğrayacağı belirtildi.

Fransa’da yine emeklilik reformuna karşı 1995 yılında başlatılan genel grevde, ulaşım sistemi yaklaşık üç hafta boyunca felç olmuştu. Halkın büyük destek verdiği grev, hükümeti de geri adım atmak zorunda bırakmıştı.

MACRON'DAN "VAZGEÇEBİLİRİM" AÇIKLAMASI

Emmanuel Macron da yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • işçi servisi devrildi: 6 kişi hafif yaralandı03 Ocak 2020 Cuma 05:49
  • Yargıtay'dan şike kararı03 Ocak 2020 Cuma 05:44
  • Yılbaşı denetiminde 16 bin 478 trafik kural ihlali03 Ocak 2020 Cuma 05:43
  • Kritik görüşme!03 Ocak 2020 Cuma 05:42
  • İstanbul'a şehit ateşi düştü03 Ocak 2020 Cuma 05:41
  • Ankara’dan EastMed anlaşmasına tepki03 Ocak 2020 Cuma 00:00
  • CİMER'e 3 Milyon başvuru02 Ocak 2020 Perşembe 23:48
  • Libya tezkeresi 184'e karşı 325 oyla Meclis'ten geçti02 Ocak 2020 Perşembe 23:47
  • Tezkere Sisi'yi rahatsız etti02 Ocak 2020 Perşembe 23:46
  • TOGG'dan ön sipariş açıklaması02 Ocak 2020 Perşembe 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti