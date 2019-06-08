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Fransa'yı eze eze yendik

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında konuk ettiği Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. A Milli Takım bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.
Fransa'yı eze eze yendik

19'uncu dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Mbappe'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Merih Demiral topu kafayla Kaan Ayhan'a indirdi. Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris'i geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

38'inci dakikada sol kanatta Pavard'dan topu kapan İrfan Can Kahveci müsait durumdaki Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın yerden etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lloris'te kaldı.

40'ıncı dakikada ceza sahası önünde Pogba'dan topu kapan Dorukhan Toköz topu sağ kanattaki Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz Ünder'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

44'üncü dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Merih Demiral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

İlk yarı milli takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında Pavard'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kenan Karaman'ın ayağına çarparak ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

56'ncı dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Cengüz Ünder'in ortasında arka direkte topla buluşan Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda kaleci Lloris gole izin vermedi. Lloris'den dönen topu Fransa savunması uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in sert şutunu kaleci Lloris güçlükle kornere çeldi.

86'ncı dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Kenan Karaman'ın pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Damir Skomina (xx), Jure Praprotnik (xx), Robert Vukan (xx)

TÜRKİYE: Mert Günok (xx) - Zeki Çelik (xx), Kaan Ayhan (xxx), Merih Demiral (xxx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Mahmut Tekdemir (xxx), Dorukhan Toköz (xx) (Dk. 90 Abdülkadir Ömür x), Cengiz Ünder (xxx) (Dk. 84 Yusuf Yazıcı x), İrfan Can Kahveci (xx) (Dk. 80 Ozan Tufan x), Kenan Karaman (xx), Burak Yılmaz (xx)

FRANSA: Lloris (xx) - Pavard (xx), Varane (xx), Umtiti (xx), Digne (x) (Dk. 46 Mendy x), Sissoko (xx), Matuidi (x) (Dk. 46 Coman x), Pogba (xx), Mbappe (xx), Griezmann (xx), Giroud (xx) (Dk. 72 Ben Yedder x) 

GOLLER: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye)

SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Merih Demiral (Türkiye) - Umtiti, Coman (Fransa)

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