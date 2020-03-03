Fransa'yı mülteci korkusu sardı

Yunanistan sınırına yaşanan mülteci akınından endişe duyan Fransa’nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sınırların korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin sınır kapılarını açması sonrası Yunanistan sınırına yığılan mülteciler, Avrupa Birliği ülkelerini korkuttu.

"SINIRLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle sınırları korumamız gerek. Çünkü Avrupa birliğinin sorumluluğu sınırlarını korumak ve sadece izin verilen kişilerin sınırlardan geçişini sağlamak." dedi.

"AB, TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A KARARLILIK GÖSTERMELİ"

Le Maire, “AB pek çok diğer konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı tam bir kararlılık göstermeli." şeklinde konuştu.