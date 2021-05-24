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Fransız basını: Burak Yılmaz Lille'i şampiyonluğa götürdü

Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü." başlığını kullandı.
Fransız basını: Burak Yılmaz Lille'i şampiyonluğa götürdü

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşması Fransız basınında geniş yer buldu.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, "David ve Yılmaz'ın sayesinde Angers'i neredeyse sarsılmadan mağlup eden Lille, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde dördüncü şampiyonluğunu elde etti." ifadesi kullanıldı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarılan haberde, Lille'in cesaretiyle, saha içindeki organizasyonu ve forvet hattındaki yetenekleriyle şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

RMC Sport kanalının haberinde Lille'in ligde şampiyon olduğu hatırlatılarak, "Bu başarının mimarları (teknik direktör) Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve (eski teknik direktör) Luis Campos." yorumunda bulunuldu.

Haberde, Lille'in sezon içerisinde teknik direktör değiştirmesine rağmen şampiyonluğu elde ettiği kaydedildi.

Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro, "Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü." başlığını kullandı.

Burak Yılmaz'ın Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirilen haberde, Burak Yılmaz'ın son 6 maçta 6 gol kaydettiği, Angers karşısında yine sahneye çıktığını ve penaltıyı gole çevirmesiyle takımın şampiyonluğa ulaştığı vurgulandı.

Kamu yayıncısı France Info, okuyucularına Lille'in şampiyonluğunu duyurduğu haberde Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın kollarıyla "Y" işareti yaptığı fotoğrafı kullandı.

Haberde, Lille'in ligde Paris Saint-German'in (PSG) baskısına rağmen şampiyon olmayı başardığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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