Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Peki, Türkiye'de satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte Fransız malları…

Peygamber Efendimiz (sav)'e yönelik hakaret içerikleri ve Emmanuel Macron'un İslamofobik sözleri sonrası çoğu İslam ülkelerinde tepkilere neden oldu. Ve çoğu İslam ülkesi lideri ülkelerinden, Fransa’ya yönelik boykot çağrısında bulundu.

Boykot çağrılarına son olarak Türkiye’de eklendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'ndaki konuşmasında “ Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın .” dedi.

Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Peki, Fransız malları neler? Hangi ürünler Fransa menşeili? Fransız süpermarketler hangileri? Fransız giyim ürünleri neler? Fransız araçlar neler? Gelin birlikte bakalım…

Fransız marka ürünler;

Total – Benzin

Elf – Benzin,

Carrefour – Süpermarket

Gima – Süpermarket

Dia Endi – Süpermarket

ChampionSA – Süpermarket

Air France – Seyahat

Fransa'da tatil – Seyahat

Club Med - Seyahat/Turizm

Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

Pierre Cardin - Giyim/Aksesuar

Philip Patek - Giyim/Aksesuar

Lacoste – Giyim

Louis Vuitton – Giyim

Yves Saint Laurent – Giyim

Fred Joaillier – Giyim

Givenchy – Giyim

Berluti – Giyim

Christian Lacroix – Giyim

Louis Vuitton Malletier – Giyim

Thierry Mugler – Giyim

René Derby – Giyim

Sonia Rykiel – Giyim

Cacharel – Giyim,

Daniel Hechter – Giyim

Berluti – Deri Giyim

Fred Joaillier – Deri Giyim

Givency – Deri Giyim

Hermes – Deri Giyim

Louis Vuitton Malletier – Deri Giyim

Etam – İç Çamaşırı

Valeo – Oto Yedek Parça

Peugeot – Otomobil, Motosiklet, Bisiklet

Renault – Otomobil

Citroen – Otomobil

Michelin – Oto Lastik

Uniroyal – Oto Lastik

Recamic – Oto Lastik

Sagem – Bilgisayar/İletişim Ürünleri

Ondulin Avrasya (Onduline -Bitüline-Isoline) – Izolasyon / İnşaat

Lafarge – İnşaat / Çimento

Chryso – İnşaat / Çimento

Weber Markem – İnşaat / Çimento

Servier - İlaç Firmaları

Fournier - İlaç Firmaları

Guerbet - ilaç Firmaları

Pierre Fabre Medicament - İlaç Firmaları

Allegra Antihistamine – İlaç

Benzac – İlaç

Benzagel – İlaç

Benzamycin – İlaç

Nicoderm – İlaç

Novahistine – İlaç

Novalgin – İlaç

Stimate – İlaç

Ceva - Tarım/Aşı

Chopin - Laboratuvar ve Test cihazları

Areva, Groupe Schneider - Endüstriyel Ürünler

Metesan - Endüstriyel Ürünler

Legrand - Endüstriyel Ürünler

Helita Pulsar - Endüstriyel Ürünler

Duval Messien Satelit - Endüstriyel Ürünler

Franklin France - Endüstriyel Ürünler

Merlin Gerin - Endüstriyel Ürünler

SNR Rulmanlari - Sanayi Ürünleri

Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D - Elektrik Ürünleri

Arcelor - Çelik Sektörü

Borcelik Celik San. ( Borusan Holding) - Çelik Sektörü

Beneteau (Jeanneau) - Denizcilik/Yat/Yelken

Societe General Bankası - Finans

TEB (Türk Ekonomi Bankası, BNP) - Finans

Bledina - Bebek Maması

Mellin - Bebek Maması

Petit Bateau - Bebek Giyim

DPAM - Bebek Giyim

Mahou – Alkollü içecek

Athlon - içecek

Janeiro Fruit Drink - içecek

Orangina - içecek

RCA - Müzik Çalar

Danone - Yogurt

Yoplait - Yogurt

Delisle - Yogurt

Sprinkl'ins - Yogurt

Perrier - Şise Su

Danone - Şise Su

Evian - Şise Su

Dorville - Brendi

Mouquin - Brendi

Pro Wonder - Video Kamera

RCA - Video Kamera

Small Wonder - Video Kamera

RCA - Video Kamera

La Pie qui Chante - Şekerleme

RCA - CD Çalar

Canard-Duchene – Alkollü içecek

Krug - Alkollü içecek

Mercier - Alkollü içecek

Moet And Chandon - Alkollü içecek

Piper Heidsieck - Alkollü içecek

Rozes - Alkollü içecek

Veuve Clicquot - Alkollü içecek

La Vache Qui Rit - Peynir

Arpin - Peynir

Bel Paese - Peynir

Belle Des Champs - Peynir

Boisange - Peynir

Brie - Peynir

Camembert - Peynir

Chamois D'or - Peynir

Entremont - Peynir

Etorki - Peynir

Fine Bouche - Peynir

Fromageries Riches Monts - Peynir

Geramont - Peynir

Gerard - Peynir

Gervais - Peynir

Jockey - Peynir

Lepetit - Peynir

Montagnard - Peynir

Montrachet - Peynir

Mountain Farms - Peynir

New Holland - Peynir

Precious - Peynir

Roquefort - Peynir

St. Albray - Peynir

Taillefine - Peynir

Tourtrain - Peynir

Vieux Boulogne - Peynir

Hine – Alkollü içecek

Mumm Vsop – Alkollü içecek

Remmy Martin – Alkollü içecek

Napoleon – Alkollü içecek

Martell – Alkollü içecek

T-Fal - Mutfak Eşyası

Tefal - Mutfak Eşyası

Vichy - Kozmetik

La Roche Posay - Kozmetik

Accentous - Kozmetik

Biotherm - Kozmetik

Christian Dior - Kozmetik

Clarins - Kozmetik

Daniel Jouvance - Kozmetik

Dr. Pierre Ricaud - Kozmetik

Dulcia - Kozmetik

Fresh Lash - Kozmetik

Galerie Noemie - Kozmetik

Great Lash - Kozmetik

Guerlain - Kozmetik

Kiotis - Kozmetik

Lancome - Kozmetik

Le Crayon Glace - Kozmetik

Le Monde en Parfum - Kozmetik

Les Meteorites - Kozmetik

Long Wearing Lipstick - Kozmetik

Long Wearing Makeup - Kozmetik

Long Wearing Nail Polish - Kozmetik

L'Oreal - Kozmetik

Miami Chill - Kozmetik

Moisture Whip - Kozmetik

No Problem - Kozmetik

Orlane - Kozmetik

Phas - Kozmetik

Pierre Fabre - Kozmetik

Rene Furtherer - Kozmetik

Revitalizing - Kozmetik

Roc - Kozmetik

Shades of You - Kozmetik

Sheer Essentials - Kozmetik

Shine Free - Kozmetik

Summer Sensations - Kozmetik

Belin - Kraker

Jacob's - Kraker

Hermes - Catal/Biçak

Bridel - Süt Ürünleri

Bridelice - Süt Ürünleri

Lactel - Süt Ürünleri

President - Süt Ürünleri

Societe - Süt Ürünleri

RCA - DVD Çalar

Square D - Elektrikli Aletler

Hermes - Ayakkabı

Minelli - Ayakkabı

Longchamps - Çanta

Lancel - Çanta

Louis Vuitton - Çanta

Anais Anais - Parfüm

Azzaro - Parfüm

Azzura - Parfüm

Cacharel - Parfüm

Chanel - Parfüm

Christian Dior - Parfüm

Clarins - Parfüm

Dioressence - Parfüm

Diorissimo - Parfüm

Drakkar Noir - Parfüm

Eau Sauvage - Parfüm

Fahrenheit - Parfüm

Feuille d'Herbe - Parfüm

Gardens of L'Occitane - Parfüm

Gio De Giorgio Armani - Parfüm

Giorgio Armani - Parfüm

Gloria Vanderbilt - Parfüm

Guerlain - Parfüm

Guy Laroche - Parfüm

Heritage - Parfüm

Hermes - Parfüm

Lancome - Parfüm

Lavendar Harvest - Parfüm

L'Heure Bleu - Parfüm

L'Occitane - Parfüm

Lou Lou - Parfüm

Miss Dior - Parfüm

Nahema - Parfüm

Orlane - Parfüm

Paloma Picasso - Parfüm

Poison - Parfüm

Samsara - Parfüm

Shalimar - Parfüm

Tresor - Parfüm

Tupic - Parfüm

Verbena Harvest - Parfüm

Vol De Nuit - Parfüm

La Cocinera - Dondurulmus Yiyecekler

Top Hat - Dondurulmus Yiyecekler

Amora - Bisküvi

Amoy Chinese Sauces - Bisküvi

Belin - Bisküvi

Gayelord Hauser - Bisküvi

Iris - Bisküvi

Jacob's - Bisküvi

Peek Freans Biscuits - Bisküvi

Starlux - Bisküvi

Table Queen - Bisküvi

Black Jack – Alkollü içecek

Cork Dry Gin – Alkollü içecek

Larios – Alkollü içecek

Seagram's – Alkollü içecek

Amplify - Saç Ürünleri

Casting - Saç Ürünleri

Excellence - Saç Ürünleri

Garnier - Saç Ürünleri

Kerastase - Saç Ürünleri

L'Oreal - Saç Ürünleri

Optimum - Saç Ürünleri

Permavive Technicare - Saç Ürünleri

Preference - Saç Ürünleri

Studio Line - Saç Ürünleri

Trix - Saç Ürünleri

Motel 6 - Otel

Novotel - Otel

Red Roof Inn - Otel

Sofitel - Otel

Studio 6 - Otel

Bear-Tex - Ev Temizlik Malzemesi

Gold Crest - Böcek ilacı

AXA - Sigorta

Basak Sigorta (Groupama Internatinal) - Sigorta

Basak Emeklilik (Groupama Internatinal) - Sigorta

Günes Sigorta - Sigorta

Equitable Life - Sigorta

Paddy - – Alkollü içecek

Powers Gold Label – Alkollü içecek

La Cidraie Cider - Meyve Suyu

Raison Cider - Meyve Suyu

BIC - Çakmak

Alaska - Likör

Amaro Ramazotti Liquer - Likör

Ambassadeur Aperitif - Likör

Americano 505 Aperitif - Likör

Bartissol Apertif - Likör

Byrrh Apertif - Likör

Dita - Likör

Eoliki - Likör

Fior Di Vite Apertif - Likör

Galliano Liquer - Likör

Millwood - Likör

Ruavieja - Likör

Soho - Likör

Zoco - Likör

Zoco Apertif - Likör

Marie Claire - Dergi

Maison Francaise - Dergi

American Way - Dergi

Celebrated Living - Dergi

Elle - Dergi

Elle Décor - Dergi

Elle Girl - Dergi

Home - Dergi

Maxim - Dergi

Metropolitan Home - Dergi

Premiere - Dergi

Shop Mag - Dergi

Sound and Vision - Dergi

Sport Bild - Dergi

Travel Holiday - Dergi

Woman's Day - Dergi

World Traveler - Dergi

Maille - Hardal

Amora - Hardal

Alliance Capital - Yatırım Ürünleri

Airwear - Gözlük

Crizal - Gözlük

Essilor - Gözlük

Varilux - Gözlük

Niteline - Boya

Agnesi - Makarna

Birkel - Makarna

Festaiola - Makarna

La Familia - Makarna

Panzani - Makarna

Ponte - Makarna

BIC - Kırtasiye

Sheaffer - Kırtasiye

Frontline - Evcil Hayvan Ürünleri

BIC - Tıraş Bıçağı

Spencer Gifts - Hediyelik Eşya

Havana Club – Alkollü içecek

Montilla – Alkollü içecek

Mount Gay – Alkollü içecek

Aberlour – Alkollü içecek

Passport – Alkollü içecek

Royal Salute – Alkollü içecek

Something Special – Alkollü içecek

The Heritage Selection – Alkollü içecek

Aromachologie - Şampuan

Biolage - Şampuan

Celsene - Şampuan

Lancome - Şampuan

Lavendar Harvest - Şampuan

Logics - Şampuan

L'Oreal - Şampuan

Matrix - Şampuan

Sleek.look - Şampuan

Studio Line Daily Express - Şampuan

Vavoom - Şampuan

Avene - Cilt Bakım Ürünleri

Guerlain - Cilt Bakım Ürünleri

Clarins - Cilt Bakım Ürünleri

Hydra Dior - Cilt Bakım Ürünleri

Kiehl's - Cilt Bakım Ürünleri

Lavender Harvest - Cilt Bakım Ürünleri

Orlane - Cilt Bakım Ürünleri

Plenitude - Cilt Bakım Ürünleri

Secret D' Angel - Cilt Bakım Ürünleri

Shea Butter - Cilt Bakım Ürünleri

Krups - Mutfak Eşyası

T-Fal - Mutfak Eşyası

Tefal - Mutfak Eşyası

Belin - Çerez

ETA - Çerez

Twiglets - Çerez

Pursoup - Çorba

Cointreau - Alkol

Passoa Liqueur - Alkol

Pommery - Alkol

Le coq sportif - Spor Giyim

Athlete's Foot - Spor Giyim

Cleveland Golf - Spor Ekipmanı

Dynastar Alpine Skis - Spor Ekipmanı

Lange Ski Boots - Spor Ekipmanı

Seaquest - Spor Ekipmanı

Rowenta - Ütü

Tefal - Ütü

T-Fal - Ütü

Daddy - Şeker

Saint Louis - Şeker

Cusenier - Şurup

Proscan - Televizyon

Thomson - Televizyon

Olmeca – Alkollü içecek

Tequila Yacatan – Alkollü içecek

Viuda de Romero – Alkollü içecek

Universal Studios - Oyuncak/Eğlence Merkezi

Rowenta - Ev Eşyası

T-Fal - Ev Eşyası

Facon - Alet/Edevat

SK - Alet/Edevat

Mack - Kamyon/TIR

RCA - Elektronik Ürünler

Altai – Alkollü içecek

Grey Goose – Alkollü içecek

Huzzar – Alkollü içecek

Lodowa – Alkollü içecek

Orloff – Alkollü içecek

Premium – Alkollü içecek

Wyborowa – Alkollü içecek

Hermes - Saat

U.S. Filter - Su Filtresi

Natu Nobilis – Alkollü içecek

Dunbar – Alkollü içecek

Royal Stag – Alkollü içecek

Blenders Pride – Alkollü içecek

Royal Canadian – Alkollü içecek

Alexis Lichine – Alkollü içecek

Antinori – Alkollü içecek

Blanc De Fruit – Alkollü içecek

Café De Paris – Alkollü içecek

Canei – Alkollü içecek

Carrington – Alkollü içecek

Coolabah – Alkollü içecek

Cruse – Alkollü içecek

Dom Perignon – Alkollü içecek

Dragon Seal – Alkollü içecek

Etchart – Alkollü içecek

F.O.V. – Alkollü içecek

Feist – Alkollü içecek

Hennessy – Alkollü içecek

Hine – Alkollü içecek

Jacob's Creek Pinot Noir – Alkollü içecek

Kijafa – Alkollü içecek

Krug – Alkollü içecek

Long Mountain – Alkollü içecek

Palacio de la Vega – Alkollü içecek

Pasquier des Vignes – Alkollü içecek

Piper Sonoma – Alkollü içecek

Pommery – Alkollü içecek

San Pedro – Alkollü içecek

Trapiche – Alkollü içecek

Veuve Cliquot – Alkollü içecek

Seagram's – Alkollü içecek soğutucusu