Peygamber Efendimiz (sav)'e yönelik hakaret içerikleri ve Emmanuel Macron'un İslamofobik sözleri sonrası çoğu İslam ülkelerinde tepkilere neden oldu. Ve çoğu İslam ülkesi lideri ülkelerinden, Fransa’ya yönelik boykot çağrısında bulundu.
Boykot çağrılarına son olarak Türkiye’de eklendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'ndaki konuşmasında “Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın.” dedi.
Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Peki, Fransız malları neler? Hangi ürünler Fransa menşeili? Fransız süpermarketler hangileri? Fransız giyim ürünleri neler? Fransız araçlar neler? Gelin birlikte bakalım…
Fransız marka ürünler;
Total – Benzin
Elf – Benzin,
Carrefour – Süpermarket
Gima – Süpermarket
Dia Endi – Süpermarket
ChampionSA – Süpermarket
Air France – Seyahat
Fransa'da tatil – Seyahat
Club Med - Seyahat/Turizm
Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
Pierre Cardin - Giyim/Aksesuar
Philip Patek - Giyim/Aksesuar
Lacoste – Giyim
Louis Vuitton – Giyim
Yves Saint Laurent – Giyim
Fred Joaillier – Giyim
Givenchy – Giyim
Berluti – Giyim
Christian Lacroix – Giyim
Louis Vuitton Malletier – Giyim
Thierry Mugler – Giyim
René Derby – Giyim
Sonia Rykiel – Giyim
Cacharel – Giyim,
Daniel Hechter – Giyim
Berluti – Deri Giyim
Fred Joaillier – Deri Giyim
Givency – Deri Giyim
Hermes – Deri Giyim
Louis Vuitton Malletier – Deri Giyim
Etam – İç Çamaşırı
Valeo – Oto Yedek Parça
Peugeot – Otomobil, Motosiklet, Bisiklet
Renault – Otomobil
Citroen – Otomobil
Michelin – Oto Lastik
Uniroyal – Oto Lastik
Recamic – Oto Lastik
Sagem – Bilgisayar/İletişim Ürünleri
Ondulin Avrasya (Onduline -Bitüline-Isoline) – Izolasyon / İnşaat
Lafarge – İnşaat / Çimento
Chryso – İnşaat / Çimento
Weber Markem – İnşaat / Çimento
Servier - İlaç Firmaları
Fournier - İlaç Firmaları
Guerbet - ilaç Firmaları
Pierre Fabre Medicament - İlaç Firmaları
Allegra Antihistamine – İlaç
Benzac – İlaç
Benzagel – İlaç
Benzamycin – İlaç
Nicoderm – İlaç
Novahistine – İlaç
Novalgin – İlaç
Stimate – İlaç
Ceva - Tarım/Aşı
Chopin - Laboratuvar ve Test cihazları
Areva, Groupe Schneider - Endüstriyel Ürünler
Metesan - Endüstriyel Ürünler
Legrand - Endüstriyel Ürünler
Helita Pulsar - Endüstriyel Ürünler
Duval Messien Satelit - Endüstriyel Ürünler
Franklin France - Endüstriyel Ürünler
Merlin Gerin - Endüstriyel Ürünler
SNR Rulmanlari - Sanayi Ürünleri
Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D - Elektrik Ürünleri
Arcelor - Çelik Sektörü
Borcelik Celik San. ( Borusan Holding) - Çelik Sektörü
Beneteau (Jeanneau) - Denizcilik/Yat/Yelken
Societe General Bankası - Finans
TEB (Türk Ekonomi Bankası, BNP) - Finans
Bledina - Bebek Maması
Mellin - Bebek Maması
Petit Bateau - Bebek Giyim
DPAM - Bebek Giyim
Mahou – Alkollü içecek
Athlon - içecek
Janeiro Fruit Drink - içecek
Orangina - içecek
RCA - Müzik Çalar
Danone - Yogurt
Yoplait - Yogurt
Delisle - Yogurt
Sprinkl'ins - Yogurt
Perrier - Şise Su
Danone - Şise Su
Evian - Şise Su
Dorville - Brendi
Mouquin - Brendi
Pro Wonder - Video Kamera
RCA - Video Kamera
Small Wonder - Video Kamera
RCA - Video Kamera
La Pie qui Chante - Şekerleme
RCA - CD Çalar
Canard-Duchene – Alkollü içecek
Krug - Alkollü içecek
Mercier - Alkollü içecek
Moet And Chandon - Alkollü içecek
Piper Heidsieck - Alkollü içecek
Rozes - Alkollü içecek
Veuve Clicquot - Alkollü içecek
La Vache Qui Rit - Peynir
Arpin - Peynir
Bel Paese - Peynir
Belle Des Champs - Peynir
Boisange - Peynir
Brie - Peynir
Camembert - Peynir
Chamois D'or - Peynir
Entremont - Peynir
Etorki - Peynir
Fine Bouche - Peynir
Fromageries Riches Monts - Peynir
Geramont - Peynir
Gerard - Peynir
Gervais - Peynir
Jockey - Peynir
Lepetit - Peynir
Montagnard - Peynir
Montrachet - Peynir
Mountain Farms - Peynir
New Holland - Peynir
Precious - Peynir
Roquefort - Peynir
St. Albray - Peynir
Taillefine - Peynir
Tourtrain - Peynir
Vieux Boulogne - Peynir
Hine – Alkollü içecek
Mumm Vsop – Alkollü içecek
Remmy Martin – Alkollü içecek
Napoleon – Alkollü içecek
Martell – Alkollü içecek
T-Fal - Mutfak Eşyası
Tefal - Mutfak Eşyası
Vichy - Kozmetik
La Roche Posay - Kozmetik
Accentous - Kozmetik
Biotherm - Kozmetik
Christian Dior - Kozmetik
Clarins - Kozmetik
Daniel Jouvance - Kozmetik
Dr. Pierre Ricaud - Kozmetik
Dulcia - Kozmetik
Fresh Lash - Kozmetik
Galerie Noemie - Kozmetik
Great Lash - Kozmetik
Guerlain - Kozmetik
Kiotis - Kozmetik
Lancome - Kozmetik
Le Crayon Glace - Kozmetik
Le Monde en Parfum - Kozmetik
Les Meteorites - Kozmetik
Long Wearing Lipstick - Kozmetik
Long Wearing Makeup - Kozmetik
Long Wearing Nail Polish - Kozmetik
L'Oreal - Kozmetik
Miami Chill - Kozmetik
Moisture Whip - Kozmetik
No Problem - Kozmetik
Orlane - Kozmetik
Phas - Kozmetik
Pierre Fabre - Kozmetik
Rene Furtherer - Kozmetik
Revitalizing - Kozmetik
Roc - Kozmetik
Shades of You - Kozmetik
Sheer Essentials - Kozmetik
Shine Free - Kozmetik
Summer Sensations - Kozmetik
Belin - Kraker
Jacob's - Kraker
Hermes - Catal/Biçak
Bridel - Süt Ürünleri
Bridelice - Süt Ürünleri
Lactel - Süt Ürünleri
President - Süt Ürünleri
Societe - Süt Ürünleri
RCA - DVD Çalar
Square D - Elektrikli Aletler
Hermes - Ayakkabı
Minelli - Ayakkabı
Longchamps - Çanta
Lancel - Çanta
Louis Vuitton - Çanta
Anais Anais - Parfüm
Azzaro - Parfüm
Azzura - Parfüm
Cacharel - Parfüm
Chanel - Parfüm
Christian Dior - Parfüm
Clarins - Parfüm
Dioressence - Parfüm
Diorissimo - Parfüm
Drakkar Noir - Parfüm
Eau Sauvage - Parfüm
Fahrenheit - Parfüm
Feuille d'Herbe - Parfüm
Gardens of L'Occitane - Parfüm
Gio De Giorgio Armani - Parfüm
Giorgio Armani - Parfüm
Gloria Vanderbilt - Parfüm
Guerlain - Parfüm
Guy Laroche - Parfüm
Heritage - Parfüm
Hermes - Parfüm
Lancome - Parfüm
Lavendar Harvest - Parfüm
L'Heure Bleu - Parfüm
L'Occitane - Parfüm
Lou Lou - Parfüm
Miss Dior - Parfüm
Nahema - Parfüm
Orlane - Parfüm
Paloma Picasso - Parfüm
Poison - Parfüm
Samsara - Parfüm
Shalimar - Parfüm
Tresor - Parfüm
Tupic - Parfüm
Verbena Harvest - Parfüm
Vol De Nuit - Parfüm
La Cocinera - Dondurulmus Yiyecekler
Top Hat - Dondurulmus Yiyecekler
Amora - Bisküvi
Amoy Chinese Sauces - Bisküvi
Belin - Bisküvi
Gayelord Hauser - Bisküvi
Iris - Bisküvi
Jacob's - Bisküvi
Peek Freans Biscuits - Bisküvi
Starlux - Bisküvi
Table Queen - Bisküvi
Black Jack – Alkollü içecek
Cork Dry Gin – Alkollü içecek
Larios – Alkollü içecek
Seagram's – Alkollü içecek
Amplify - Saç Ürünleri
Casting - Saç Ürünleri
Excellence - Saç Ürünleri
Garnier - Saç Ürünleri
Kerastase - Saç Ürünleri
L'Oreal - Saç Ürünleri
Optimum - Saç Ürünleri
Permavive Technicare - Saç Ürünleri
Preference - Saç Ürünleri
Studio Line - Saç Ürünleri
Trix - Saç Ürünleri
Motel 6 - Otel
Novotel - Otel
Red Roof Inn - Otel
Sofitel - Otel
Studio 6 - Otel
Bear-Tex - Ev Temizlik Malzemesi
Gold Crest - Böcek ilacı
AXA - Sigorta
Basak Sigorta (Groupama Internatinal) - Sigorta
Basak Emeklilik (Groupama Internatinal) - Sigorta
Günes Sigorta - Sigorta
Equitable Life - Sigorta
Paddy - – Alkollü içecek
Powers Gold Label – Alkollü içecek
La Cidraie Cider - Meyve Suyu
Raison Cider - Meyve Suyu
BIC - Çakmak
Alaska - Likör
Amaro Ramazotti Liquer - Likör
Ambassadeur Aperitif - Likör
Americano 505 Aperitif - Likör
Bartissol Apertif - Likör
Byrrh Apertif - Likör
Dita - Likör
Eoliki - Likör
Fior Di Vite Apertif - Likör
Galliano Liquer - Likör
Millwood - Likör
Ruavieja - Likör
Soho - Likör
Zoco - Likör
Zoco Apertif - Likör
Marie Claire - Dergi
Maison Francaise - Dergi
American Way - Dergi
Celebrated Living - Dergi
Elle - Dergi
Elle Décor - Dergi
Elle Girl - Dergi
Home - Dergi
Maxim - Dergi
Metropolitan Home - Dergi
Premiere - Dergi
Shop Mag - Dergi
Sound and Vision - Dergi
Sport Bild - Dergi
Travel Holiday - Dergi
Woman's Day - Dergi
World Traveler - Dergi
Maille - Hardal
Amora - Hardal
Alliance Capital - Yatırım Ürünleri
Airwear - Gözlük
Crizal - Gözlük
Essilor - Gözlük
Varilux - Gözlük
Niteline - Boya
Agnesi - Makarna
Birkel - Makarna
Festaiola - Makarna
La Familia - Makarna
Panzani - Makarna
Ponte - Makarna
BIC - Kırtasiye
Sheaffer - Kırtasiye
Frontline - Evcil Hayvan Ürünleri
BIC - Tıraş Bıçağı
Spencer Gifts - Hediyelik Eşya
Havana Club – Alkollü içecek
Montilla – Alkollü içecek
Mount Gay – Alkollü içecek
Aberlour – Alkollü içecek
Passport – Alkollü içecek
Royal Salute – Alkollü içecek
Something Special – Alkollü içecek
The Heritage Selection – Alkollü içecek
Aromachologie - Şampuan
Biolage - Şampuan
Celsene - Şampuan
Lancome - Şampuan
Lavendar Harvest - Şampuan
Logics - Şampuan
L'Oreal - Şampuan
Matrix - Şampuan
Sleek.look - Şampuan
Studio Line Daily Express - Şampuan
Vavoom - Şampuan
Avene - Cilt Bakım Ürünleri
Guerlain - Cilt Bakım Ürünleri
Clarins - Cilt Bakım Ürünleri
Hydra Dior - Cilt Bakım Ürünleri
Kiehl's - Cilt Bakım Ürünleri
Lavender Harvest - Cilt Bakım Ürünleri
Orlane - Cilt Bakım Ürünleri
Plenitude - Cilt Bakım Ürünleri
Secret D' Angel - Cilt Bakım Ürünleri
Shea Butter - Cilt Bakım Ürünleri
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Tefal - Mutfak Eşyası
Belin - Çerez
ETA - Çerez
Twiglets - Çerez
Pursoup - Çorba
Cointreau - Alkol
Passoa Liqueur - Alkol
Pommery - Alkol
Le coq sportif - Spor Giyim
Athlete's Foot - Spor Giyim
Cleveland Golf - Spor Ekipmanı
Dynastar Alpine Skis - Spor Ekipmanı
Lange Ski Boots - Spor Ekipmanı
Seaquest - Spor Ekipmanı
Rowenta - Ütü
Tefal - Ütü
T-Fal - Ütü
Daddy - Şeker
Saint Louis - Şeker
Cusenier - Şurup
Proscan - Televizyon
Thomson - Televizyon
Olmeca – Alkollü içecek
Tequila Yacatan – Alkollü içecek
Viuda de Romero – Alkollü içecek
Universal Studios - Oyuncak/Eğlence Merkezi
Rowenta - Ev Eşyası
T-Fal - Ev Eşyası
Facon - Alet/Edevat
SK - Alet/Edevat
Mack - Kamyon/TIR
RCA - Elektronik Ürünler
Altai – Alkollü içecek
Grey Goose – Alkollü içecek
Huzzar – Alkollü içecek
Lodowa – Alkollü içecek
Orloff – Alkollü içecek
Premium – Alkollü içecek
Wyborowa – Alkollü içecek
Hermes - Saat
U.S. Filter - Su Filtresi
Natu Nobilis – Alkollü içecek
Dunbar – Alkollü içecek
Royal Stag – Alkollü içecek
Blenders Pride – Alkollü içecek
Royal Canadian – Alkollü içecek
Alexis Lichine – Alkollü içecek
Antinori – Alkollü içecek
Blanc De Fruit – Alkollü içecek
Café De Paris – Alkollü içecek
Canei – Alkollü içecek
Carrington – Alkollü içecek
Coolabah – Alkollü içecek
Cruse – Alkollü içecek
Dom Perignon – Alkollü içecek
Dragon Seal – Alkollü içecek
Etchart – Alkollü içecek
F.O.V. – Alkollü içecek
Feist – Alkollü içecek
Hennessy – Alkollü içecek
Hine – Alkollü içecek
Jacob's Creek Pinot Noir – Alkollü içecek
Kijafa – Alkollü içecek
Krug – Alkollü içecek
Long Mountain – Alkollü içecek
Palacio de la Vega – Alkollü içecek
Pasquier des Vignes – Alkollü içecek
Piper Sonoma – Alkollü içecek
Pommery – Alkollü içecek
San Pedro – Alkollü içecek
Trapiche – Alkollü içecek
Veuve Cliquot – Alkollü içecek
Seagram's – Alkollü içecek soğutucusu
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