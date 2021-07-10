  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü: Sadece 15 yılda ABD ve Çin'e rakip oldu!

Fransız Le Figaro, Türkiye’nin sadece 15 yıl içinde dünyanın başlıca silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticilerinden olduğunu yazdı.
Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü: Sadece 15 yılda ABD ve Çin'e rakip oldu!

Fransa’nın en büyük silah şirketlerinden Dassault’ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA’ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA’larına ayrı bir başlıkta yer verdi.

“Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji” başlıklı haberde, Libya’da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA’sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.

Bunun tartışılmaz bir olgu olan “SİHA’ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, “Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı.” ifadesi kullanıldı.

Türk SİHA'ları etkili ve uygun fiyatlı
Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA’larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

Türk SİHA’larının 2016’dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, “Giderek daha etkili olan Türk SİHA’ları sadece Libya’da değil, Dağlık Karabağ’da da güç dengesini değiştirdi.” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA’larının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Tunus ve NATO ülkesi Polonya’nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluk’un yanı sıra başka ülkelerin de Türk SİHA’larına ilgi gösterdiğine işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Emniyet, vatandaşları asılsız 'bayram harçlığı' paylaşımlarına karşı uyardı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:28
  • Atama kararları Resmi Gazete'de10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:26
  • Antalya yaklaşık bir haftada 174 bin 808 Rus turisti ağırladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:23
  • İstanbul'da dev uygulama! 458 kişi yakalandı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti