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Fransız siyasetçiden dehşet veren itiraf!

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire, Fransız sağlık sisteminin bakımevlerindeki yaşlılara gereken tıbbi yardımı sağlayamadığını gözyaşları içinde itiraf etti.
Fransız siyasetçiden dehşet veren itiraf!

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Avrupa’da İtalya, İspanya ve Fransa, alınan önlemlere rağmen en çok ölüm sayısı bildiren ülkeler arasında.

Fransa’da, koronavirüs ölümlerinin sayısı 10,328’i bulurken pozitif vakaların sayısı ise 100 bini aşmış durumda.

Ülkedeki sağlık çalışanlarının salgına müdahalede yetersiz kalması ve acil sağlık sisteminin neredeyse çökmüş duruma gelmesi, vakaların kurtulma ihtimalini de imkansız hale getiriyor.

YAŞLI HASTALAR KADERLERİNE TERK EDİLDİ

Fransız sağlık sisteminin salgınla boğuşması bir yana, ülkedeki sağlık destekli emeklilik evi olan EHPAD bünyesindeki bilançolar da her geçen gün artıyor. Fransız yetkililerin aktardığına göre EHPAD yaşlı bakımevi sisteminde şimdiye dek 2 bini aşkın yaşlı hasta, hayatını kaybetti. Paylaşılan verilerde hayatını kaybeden hastaların çoğunun, hastaneye dahi ulaştırılamadığı bildirildi.

Huzurevlerinde tek başına ölen yaşlı hastalar hakkında açıklama yapan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire, ülkenin içinde bulunduğu zor durumu ağlayarak anlattı.

ACİL SERVİS "GELEMEM" DİYOR

Geçtiğimiz akşam Fransız kanalı BFMTV’ye konuşan Grégoire’den “Bakımevlerinde kalan yaşlı hastalara müdahale bile edemedik” itirafı geldi.

Grégoire, verdiği röportajda, “Bakımevlerindeki yaşlıların ailelerini tekrar görmelerinin imkânsızlığı... Bunlar yaygın dramlardır. Birçok kuruluş bunu biliyor. Bizler hasta yaşlılarımız için elimizden geleni yapıyoruz, acil yardım çağırıyoruz ancak Acil 'gelmiyorum', 'yapamam' diyor ve hastalar odalarında yapayalnız kalarak ölüyor” ifadelerini kullandı.

Belediye başkan yardımcısının, röportajı verirken oldukça duygusallaştığı, sesinin titrediği ve gözyaşlarını tutamadığı ise gözden kaçmadı. 

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