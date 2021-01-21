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Fransız tarihçi Stora, Macron'a sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı'na ilişkin raporunu sundu

Fransız tarihçi Stora, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı'na ilişkini raporunu sundu.
Fransız tarihçi Stora, Macron'a sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı'na ilişkin raporunu sundu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; tarihçi Benjamin Stora'nın yaptığı bu çalışmayı selamladığını belirtti.

Macron, bu konudaki çalışmaları sürdürmek istediğini ve bu raporun ışığında bazı inisiyatifler alacağını kaydetti.

Bu inisiyatiflerin geçmişin yaralarına bakmayı ve iki ülke arasında uzlaşıya varılmasını sağlamasını umduğunu ifade eden Macron, Cezayir Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin düzenlenecek etkinliklerde anılmasını istediğini belirtti.

Diğer yandan Fransız basınındaki haberlerde, Macron'un ülkesinin geçmişteki sömürgeci faaliyetleri nedeniyle Cezayir'den özür dilemeyeceği aktarıldı.

Stora'nın Macron'a sunduğu 150 sayfalık raporda, "Hafızalar ve Gerçek" adlı komisyonun kurulması ve böylece Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan sağ kalanların görüşlerinin paylaşılması öneriliyor.

Raporda, Fransa ile Cezayir arasında iş birliğinin artırılması ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlilerin (Harki) iki ülke arasında kolaylıkla seyahat edebilmesi gerektiği anlatıldı.

Arşivlerde 1970 yılı öncesine ait belgelerin üzerinde bulunan "devlet sırrı" ibaresinin kaldırılmasının ve iki ülke arasında ortak arşivin oluşturulmasının teklif edildiği raporda, Cezayirli öğrencilere Fransa'daki arşivlerde çalışmalar yürütmesi için burs önerilmesi gerektiği kaydedildi. Raporda, bu şartların Fransız öğrencilere de sağlanması gerektiği aktarıldı.

Raporda, Fransa'daki okullarda öğrencilere Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın daha iyi şekilde öğretilmesi, derslerde sömürgeciliğe değinmemekten vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na ilişkin anma etkinliklerinin düzenlenmesi önerilen raporda, 25 Eylül'ün savaş sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlileri anma, 17 Ekim'in "1961 Paris Katliamını" ve 19 Mart'ın savaşın sona ermesi anma günü olarak ilan edilmesi önerildi.

Stora, L'Obs dergisine verdiği demeçte, "Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır, ayrı tutulamaz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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