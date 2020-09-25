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Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

FRANSIZ Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, İstanbul Boğazı'nın ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 18.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstihbarat gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız donanmasına katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri (uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e- posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

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